2eme journée éliminatoires mondial 2026 : La FSF met gratuitement le stade Abdoulaye Wade à la disposition du Soudan du Sud…

La rencontre entre le Soudan du Sud et la Mauritanie va se tenir sur le sol sénégalais, précisément au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. La fédération sénégalaise de football qui a bien voulu dépanner les Sud Soudanais, qui partagent le groupe B avec le Sénégal, l’a confirmé ce lundi.



« Avec l’aval de l’Etat du Sénégal, la Fédération Sénégalaise de Football a accepté la demande de la Fédération de Football du Sud Soudan pour la tenue du match de l’équipe nationale du Soudan du Sud contre celle de la Mauritanie à Dakar. Ce match comptant pour la 2ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 aura lieu au stade Abdoulaye WADE de Diamniadio » confirme le communiqué.



En guise de précisions, il est indiqué que : « l’Etat a mis gracieusement ledit stade à la disposition de l’équipe nationale de football du Sud Soudan tandis que la Fédération Sénégalaise Football a pris en charge les frais d’organisation de cette rencontre. Le match se tiendra ce mardi 21 novembre 2023 à 16h00 et sera ouvert au public. Les billets seront en vente le même jour de 09h00 à 15h00 à l’ancien siège de la Fédération Sénégalaise de Football au prix de 5000F pour la catégorie 1 (VIP) et 3000F pour la catégorie 2 » informe le document lu à dakaractu.



Mouhamadou Moustapha GAYE