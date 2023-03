1er Forum « Invest In Sénégal » / Abdoulaye Baldé, DG APIX : « Ce sera un rendez-vous mondial avec près de 3.000 participants pour mettre en exergue les projets phares du PSE »

Le dynamisme économique à travers la multiplication des partenariats dans un environnement économique mondial en permanente mutation, demeure l’un des objectifs que le Sénégal s’est fixés pour mettre en pratique le plan Sénégal émergent.

Des investissements sont déjà visibles avec notamment, le TER (Train Express Régional), le BRT (Bus Rapid Transit), le pôle industriel de Diamniadio etc… Mais les investissements peuvent se faire aussi dans plusieurs autres secteurs tels que l’agriculture, l’exploitation minière, gazière et pétrolière, l’industrie, l’économie numérique, le tourisme, le transport, la pêche, l’aquaculture. C’est tout le sens de ce forum initié par l’Agence nationale pour la promotion des investissements et grands travaux prévu les 6, 7 et 8 du mois de juillet prochain au centre de conférences international Abdou Diouf de Diamniadio.

Le directeur général de l’APIX qui a assisté à la cérémonie de mobilisation des partenaires en perspective de ce premier forum, a indiqué que c’est une belle occasion pour accéder aux marchés africains et plus loin, aux marchés européens, américains et asiatiques à travers les B to B qui se feront entre les investisseurs étrangers et ceux du pays. Mais également permettra aux porteurs de projets de montrer leurs compétences, leur savoir-faire pour contribuer au développement du Sénégal.

Suivant l’engagement du gouvernement sous l'impulsion du président Macky Sall qui veut créer les meilleures conditions d'affaires pour les entreprises et les accompagner dans la réalisation de tous leurs projets, Abdoulaye Baldé se dit convaincu que ce rendez-vous international et économiquement rentable, va permettre de valoriser les projets de l’État du Sénégal à travers son plan Sénégal émergent. Avec près de 3.000 participants, le premier Forum « Invest In Senegal » va de plus, constituer une connexion entre le secteur privé et les investisseurs étrangers pour des échanges fructueux qui devront être matérialisés pour une économie dynamique et compétitive.