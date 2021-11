19ème réunion annuelle du FRATEL : Le directeur de l'ARTP insiste sur l'importance de démocratiser l'accès universel au numérique.

La capitale sénégalaise a accueilli, ce lundi, la 19ème réunion annuelle du réseau Francophone de régulation des télécommunications (FRATEL). Ce rendez-vous d'échanges et de partage sur la problématique d'accès universel au numérique a été une occasion pour le directeur général de l'ARTP du Sénégal, Abdoul Ly, de rappeler l'importance voire la nécessité pour les pays francophones de démocratiser l'accès universel au numérique.



"La régulation c'est la recherche du juste équilibre, et les zones rurales en font partie. Il est important de démocratiser le numérique et faire de telle sorte que le numérique aille au plus profond des pays francophones en ce qui nous concerne.



Une cinquantaine de pays se sont retrouvés ici pour parler du service universel. Car amener le numérique c'est une chose, mais amener des contenus c'en est une autre. C'est pourquoi nous sommes là pour réfléchir sur ces problématiques qui sont des préoccupations majeures de développement", a précisé le directeur général de l'ARTP, par ailleurs président en exercice du FRATEL 2021...