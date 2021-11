19ème Réunion annuelle FRATEL : Le ministre Yankhoba Diattara vante les efforts consentis par l'Etat du Sénégal dans les télécommunications.

Venu présider la cérémonie d'ouverture de la 19ème Réunion Francophone réseau de régulation des télécommunications, le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Yankhoba Diattara a vanté devant les représentants de plusieurs pays francophones présents à la rencontre de Dakar, les réalisations et les efforts consentis par le gouvernement sénégalais pour assurer l'accès universel au numérique dans tout le pays.



« Des efforts structurants sont consentis par l'Etat du Sénégal. Aujourd'hui, nous disposons de plus de 14.000 kilomètres de fibres optiques, dont les 5000 appartiennent à l'Etat du Sénégal. Ce sont des efforts importants. Nous encourageons également les opérateurs à renforcer les investissements. Il y a aussi le fonds de développement de la communication qui fait des efforts importants pour que les zones blanches non couvertes dans les zones périphériques et rurales soient également couvertes. Ce qui est aussi un effort important à saluer et nous sommes en train de travailler avec des partenaires pour un aménagement numérique intégral du territoire pour la couverture de toutes les zones blanches non couvertes », se réjouit le ministre Yankhoba Diattara.



Ce dernier rassure que ces efforts seront renforcés pour mieux assurer un accès équitable au numérique pour la couverture de toutes les zones blanches sur toute l’étendue du territoire national...