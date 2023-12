16e Édition du festival Koom-Koom de Ziguinchor : Le tourisme, l'artisanat et la culture au cœur des débats

C'est ce jeudi 14 décembre 2023, qu'ont démarré les festivités marquant la 16e édition du Festival Koom-Koom de Ziguinchor. Un "Minayo" ou "la fête au clair de lune" a débuté, jeudi soir à la Place Bambaya de Ziguinchor avec la participation des troupes culturelles du terroir et les assikos de Dakar. Une dégustation gastronomique a permis de goûter les mets typiques de nos ethnies les plus représentatives de la Casamance.



Le projet-événement initié par l'association Goorgorlou en collaboration avec l’Agence Sénégalaise de la Promotion touristique (ASPT) s'articule autour des secteurs du tourisme, de l'industrie culturelle, de l'artisanat, l'environnement et l'éducation.

"Harmonisation des politiques d'intégration touristique, culturelle et artisanale du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée Bissau et de la Guinée Conakry. Quel levier ? Quelles contraintes à lever ? Quelles opportunités pour la mise en œuvre ?", tel est le thème général de la 16e Édition avec des sous-thèmes axés sur la grappe Ticae.



Auparavant une série de forum a été organisée, les 13 et 14 décembre en collaboration avec la Cedeao et l’Ofnac avec la participation des étudiants en Tourisme des différentes universités du Sénégal. Les débats ont tourné autour du thème sur la « Lutte contre la fraude et la corruption dans la grappe Ticae ».



La cérémonie officielle est prévue ce vendredi 15 décembre dans l’après-midi à la Place Bambaya de Ziguinchor, en présence des autorités étatiques.