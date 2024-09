1500 branchements sociaux de l’ONAS à Tivaouane : les chefs de quartier manifestent leur satisfaction

L’afflux des fidèles est visible partout dans les rues et les ruelles de Tivaouane. Le trafic est dense. Les charrettes, les voitures, des voiturettes forment de longues filles aux abords de la Grande Mosquée de la cité religieuse. Les pèlerins débarquant de ces moyens de transport se dirigent vers leurs lieux d’accueil. Le quartier Ndout est dans l’effervescence. A l’intérieur des concessions, l’environnement a évolué. Au sein de certains ménages, on ne pense plus à la vidange lors du Gamou. « Les retombées des branchements à l’égout sont énormes dans ce quartier. Les bénéficiaires, en plus de faire des économies, n’ont pas de problèmes de débordements des fosses,de la mauvaise odeur et des maladies. L’assainissement a permis aux ménages de célébrer le Maouloud avec moins de gêne », confie le chef de quartier de Ndout, Pape Seyni Ndiaye. Son témoignage a tout son pesant.

D’autant plus qu'il est le porteur et réceptacle des préoccupations des habitants. Le réseau s'est arrêté à la limite de leur concession. Lui comme plusieurs ménages sont dans l'attente d'un raccordement au réseau d’assainissement. « L’extension du réseau d'assainissement est une demande sociale dans plusieurs quartiers. Les autres ont vu les avantages car on est plus sous le stress d’un remplissage ou de débordement d'une fosse à un moment où l’on n’est pas préparé à faire la vidange », a déclaré Papa Seyni Ndiaye.