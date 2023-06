147ème session en octobre de l'UIP à Luanda : Adji Mergane Kanouté, candidate à la Présidence de l’Union interparlementaire

L'honorable députée Adji Mergane Kanouté, jusque-là vice-Présidente du Comité exécutif de l’Union Interparlementaire, a annoncé sa candidature à la Présidence de l'UIP à l'occasion de la 147ème session de l'organisation mondiale des parlements nationaux, qui aura lieu en octobre, à Luanda.

S'adressant à ses pairs et aux autorités sénégalaises, Adji Mergane Kanouté de déclarer ceci : "Comme Vice-Présidente du Comité exécutif de l’UIP depuis 2020, je me suis attelée, avec détermination et loyauté aux côtés de son Président, à faire triompher les idéaux de l’organisation et ses principes. Si je sollicite votre confiance, avec le soutien des plus hautes autorités de mon pays, pour assumer le poste de Président de l’UIP qui sera désigné lors de la 147ème session en octobre prochain à Luanda, c’est parce que je suis convaincue que nous avons entre nos mains un bel outil que les pères-fondateurs nous ont légué depuis 1889."

Un message de soutien à sa candidature axé sur un objectif clair pour le "rayonnement de cette institution". "Je suis convaincue que cet outil peut contribuer encore et plus au triomphe des nobles idéaux de paix, de démocratie et de prospérité dans un monde plus juste et équitable, mais aussi à l’efficacité de notre travail en tant que parlementaires dans nos propres pays, en mettant à contribution l’engagement des femmes et des jeunes dans le relèvement des défis de notre époque et dont le changement climatique n’est pas le moindre. C’est pourquoi chers Collègues parlementaires, je sollicite très humblement, votre soutien à ma candidature au poste de Présidente de l’UIP, en vous promettant de faire de mon mandat, véritablement, un engagement pour le rayonnement de notre organisation et le triomphe de ses causes. « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin ! », comme le dit le proverbe africain. Allons donc Ensemble !"

Pour rappel, Adji Mergane Kanouté a siégé de 2019 à 2023 au Comité exécutif de l’Union interparlementaire. Elle a été la Vice-Présidente de 2021 à 2023. L'honorable députée est membre du Comité des Finances et du Bureau des Femmes de l’UIP. "Autant dire, qu’en toute humilité, j’ai eu la chance de connaître l’institution pour laquelle j’aspire à participer au leadership en tant que Présidente puisque je la fréquente régulièrement et à divers niveaux depuis 2017", a-t-elle ajouté.

Présentement, elle est à son deuxième mandat consécutif en tant que députée et assume par la même occasion la Vice-Présidente du Groupe de la Majorité présidentielle depuis presque sept ans...