144ème édition du Gamou à Thiénaba : Mamour Diallo soulage les soucis du comité d’organisation

Le directeur général de l’office nationale de l’assainissement du Sénégal (ONAS) a répondu favorablement à l’appel du comité d’organisation du 144ème Gamou qui se tiendra à Thiénaba. Mamadou Mamour Diallo après avoir entendu et reçu le cahier de doléances du comité, promet d’aller au-delà de la demande. « Nous prenons l’engagement de faire plus ce que vous avez demandé : Camions vidangeurs, Toilettes mobiles, Motopompes durant le Gamou : Mamadou Mamour Diallo veut aller plus loin dans l’assainissement de Thiénaba. Le Chef de l’Etat, son Excellence, Macky Sall attache une importance à la modernisation des cités religieuses. Nous devons accompagner et soutenir ces événements religieux qui drainent des milliers de personnes » lance-t-il.



Pour montrer son attachement à cette Cité religieuse, il a annoncé avoir données des instructions pour réaliser des études afin de concevoir un Plan Directeur de l’Assainissement pour Thiénaba. « Mes équipes vont travailler sur un plan d’assainissement de Thiénaba. Si nous transmettons les résultats de l’étude au président de la République, Son Excellence Macky Sall, il soutiendra ce plan », a souligné le Directeur Général de l’ONAS



La cité religieuse va célébrer sa 144ème édition de cet événement religieux, le 25 septembre 2023. « Nous sommes à la 144ème édition du Gamou de Thiénaba. Mais c'est la première fois qu’un Directeur Général de l’ONAS effectue une visite à Thiénéba pour échanger avec le comité d’organisation et le khalife sur des problèmes d’assainissement », a noté le coordonnateur du comité d’organisation du Gamou, Abdou Gning.