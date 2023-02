12e journée N1 : La Renaissance de Dakar coule devant l'AS Kolda.

Sortie fraîchement d'une défaite contre NGB, en première période l'ASK coule la renaissance de Dakar par quatre buts à un. Ainsi, l'un des bourreaux du jour est Ismaïla Sagna dossard 9, auteur d'un doublé en inscrivant le premier et le troisième but respectivement à la 24e minute et à la 45e mn. En ce sens, le second est Seydou Manga dossard 13 qui a marqué le 2e but à la 30e mn. Tous les trois buts ont été marqués en première période.

Le 4e est marqué par le défenseur adverse (CSC) en début de seconde période.

L'ASK en vert foncé a dominé la renaissance en vert-blanc dans tous les compartiments du jeu. Dans un moment de flottement, l'ASK a encaissé un but permettant ainsi à la Renaissance de réduire le score.

Durant cette partie, le facteur chaleur a fortement impacté les deux équipes. Cependant, surtout les visiteurs venus de Dakar avec un climat doux se sont confrontés à la dure réalité de la chaleur de l'intérieur du pays. Et cette situation s'est fait sentir durant tout le match.