10ème édition Gala CJRS : Le président annonce des innovations et liste les défis qui attendent les reporters

En point de presse ce mercredi 07 juillet 2021, la convention des jeunes reporters du Sénégal a lancé officiellement le dépôt des candidatures pour la récompense des meilleurs productions des reporters de cette année. Cette 10ème édition aura lieu le 27 novembre 2021.



Selon le président, Ibrahima Baldé, le concours est ouvert et la date de clôture des dépôts de production des reporters est fixée pour le mercredi 30 septembre 2021.



Toutefois les parrains sont connus pour tous les médias : Le prix en radio, c’est Mansour Sow, ancien de la Radio nationale qui est choisi. La presse en ligne, ce sont les reporters de Leral morts dans un accident de la circulation lors de la tournée économique du président de la République au Sénégal qui sont choisis. Et pour la télévision, la presse ce sont les regrettés doyens Ahmed Bachir Kounta et Momar Seyni Ndiaye. Awa Tounkara pour le photojournalisme...