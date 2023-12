10e journée Ligue 1 : Dakar Sacré-Cœur rate une occasion de creuser l'écart, le Jaraaf enchaîne les matchs nuls

Le match entre Dakar Sacré-Cœur et les Crabes de Guediawaye FC a débuté avec un but de Mouhamed Diouf dès la première minute (1-0). Les Crabes ont réussi à égaliser (1-1) à la 48e minute grâce à Abdoulie Kassama.



Malgré ce résultat nul Dakar Sacré-Cœur reste provisoirement en tête du classement avec 18 points, tandis que Guediawaye, qui a enregistré deux matchs nuls et une défaite lors de ses trois dernières rencontres, est loin derrière avec 13 points et une 6e place.



Le Jaraaf de Dakar a connu une petite remontada ce samedi lors de son match contre le Stade de Mbour. Bien qu'ils aient mené 2-0 grâce aux buts de Souleymane Cissé (9e minute) et Ahmet Niang (27e minute), l'équipe de Cheikh Guèye a été rattrapée au score avec un but de Serigne Babou (2-1), suivi d'une égalisation d'Alioune Bâ dans les arrêts de jeu (2-2, 91e minute.) Avec ce troisième match nul consécutif, le Jaraaf stagne à la 3e place avec 16 points. Les Stadiers occupent la 8e place grâce à ce précieux point obtenu.



D’autre part, après deux journées sans victoire, les Samba Linguère ont dominé Diambars avec un score de 2-1. Cette victoire les propulse dans le top 5 du classement, tandis que Diambars chute à la 10e place après deux défaites consécutives.



Résultats de la 10e journée de la Ligue 1 :

Diambars 1-2 Linguère

Jaraaf 2-2 Stade de Mbour

Dakar Sacré-Cœur 1-1 Guédiawaye FC



Mouhamadou Moustapha GAYE