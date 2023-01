1 ère finale coupe du maire de Ngoundiane : Le message fort du maire Mbaye Dione à la jeunesse Sénégalaise

Le nouveau stade de Ngoundiane vient d'abriter la première finale de la coupe du maire. En effet, depuis un certain temps les navétanes enregistrent des scènes de violences, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elles ont été suspendues dans beaucoup de régions notamment dans certaines localités à Thiès.

Ce fût une belle fête sportive, selon le maire de Ngoundiane, Mbaye Dione qui signale que "les matchs ont été joués dans la sportivité". Il a aussi saisi l'occasion pour magnifier le soutien de ses 56 conseillers composés de hauts cadres. "Je suis à la tête du conseil et tous les 56 conseillers sont des maires comme moi. Je définis une vision, je la porte devant le conseil et ils apportent des suggestions, des amendements. Et, c’est ce qui est à l'origine de la réalisation de nos projets", fait-il remarquer. Il poursuit : "Si nous avons réussi cette infrastructure, cette belle fête pour accompagner la jeunesse , c’est parce que j’ai un conseil rural fort composé de hauts cadres, de dirigeants d’entreprises dans presque tous les domaines de la vie mais également composé d’une jeunesse engagée au service du développement de notre terroir". Mbaye Dione a notamment fait une mention spéciale à la jeunesse de Ngoundianoise pour laquelle, renchérit-il, contrairement aux jeunes des autres localités méritent des félicitations pour avoir fait preuve de civisme. "Je félicite la jeunesse de Ngoundiane parce que dans beaucoup de localités les navétanes ont été arrêtés à cause de la violence, de l’incivisme mais à Ngoundiane on a compris que c’est dans la sportivité, dans la discipline que l’on peut promouvoir les talents", explique-t-il.

Cependant, Mbaye Dione est revenu sur les objectifs de la municipalité surtout pour le développement du sport. "Notre objectif, c’est que d’ici les prochaines navétanes, nous puissions mettre des projecteurs pour que les jeunes puissent jouer en semi-nocturne et en nocturne, après cela nous allons installer un gazon synthétique", a-t-il renseigné.

Poursuivant, le maire est d'avis que " les jeunes sont utilisés comme des chairs à canon". " Les jeunes peuvent être au devant des combats pour le développement. Si les acteurs politiques les appellent pour des combats qui ne sont pas les leurs, la jeunesse ne doit pas y répondre. Ils doivent répondre à l’appel de la paix, de la sérénité et du travail dans la discipline", a-t-il fait savoir. Non sans ajouter : " Je m’adresse à la jeunesse de Ngoundiane et du Sénégal car, c’est le Sénégal qui nous intéresse. Ce Sénégal qui nous est cher et ce Sénégal pour qui nous allons nous battre pour qu’il puissent faire partie des pays les plus développés de ce monde. C'est possible et nous y croyons".



Cette finale a enregistré la présence de plusieurs maires dont monsieur Oumar Ba, le nouveau président de l'AMS qui dans son discours a salué les excellentes qualités de leadership du maire Mbaye Dione, son courage politique et ses nombreuses réalisations pour sa commune. Il dit compter en lui, en sa qualité de secrétaire général de l'AMS pour mériter la confiance de ses collègues maires du Sénégal.