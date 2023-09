[🔴DIRECT ] Face à Dakaractu / PDF autour des trois "R" : « Nous sommes venus pour le Redressement, la Réconciliation nationale et le Recentrage du Sénégal en Afrique et dans le monde »

Sans langue de bois, le président du mouvement « Les Serviteurs » veut du concret pour l’après Macky Sall. Un régime qui selon lui, a fini par montrer ses limites. Depuis 1960, le Sénégal peine à voir le bout du tunnel en matière d’éducation, de santé, de la sauvegarde des libertés fondamentales, bref, de démocratie, laisse entendre Pape Djibril Fall qui était de passage « Face à Dakaractu » ce vendredi.



Le candidat à la prochaine élection présidentielle assure « détenir la clé de sortie de l’impasse. »



« Nous, Serviteurs, c’est une nouvelle démarche que nous adoptons autour des trois « R » que sont « le redressement, la réconciliation nationale et le recentrage du Sénégal dans le monde. » Pape Djibril Fall ne comptant pas se limiter à ce stade dans cette émission, a fait un tour d’horizon de l’actualité politique et sociale sans oublier la présentation du programme des Serviteurs pour un Sénégal juste et où la jeunesse retrouve ses espoirs de participer à la construction d’une nation qui demeure unie par les valeurs, la tradition et l’histoire.