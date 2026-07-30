‎Vélingara (Kolda) : Mansour Faye (maire de Saint-Louis) raille les ex-amis et des transhumants...

‎En entretien de ses champs à Vélingara (Kolda), le maire de Saint-Louis n'a pas manqué d'avoir un regard sur la situation politique actuelle du pays. En ce sens, il raille le duo Sonko-Diomaye tout en critiquant les transhumants de façade. Dans cette dynamique, il précise qu'il est loin des tumultueux "xiro, ngaayo" en s'occupant paisiblement de ses champs.

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‎À l'en croire, "loin des tumultueux « xiro, ngaayo » des nouveaux ex-amis et des transhumances de façade (chevaux de Troie???), je me retrouve à Vélingara, autour d’un bon bol de Cepp bu jëen, après l’entretien de mon champ."

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‎Dans la foulée, il soutient "qu'il faut travailler et s’occuper de l’essentiel…les préoccupations des Sénégalais"