‎Passation de service à Kolda : Ibrahima Diallo nouveau commissaire urbain en remplacement de Lat Dior Sall...

La cérémonie de passation de service entre le commissaire entrant Ibrahima Diallo et le sortant Lat Dior Sall, s'est déroulée dans une ambiance solennelle, ce lundi 27 avril. Cette installation s'est passée sous la houlette du directeur de la sécurité publique, Diaré Sène et du gouverneur de la région, Moustapha Ndiaye. Ainsi, le nouveau commissaire aura la lourde tâche de faire face aux défis sécuritaires pour le grand bonheur des populations.

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La cérémonie d'aujourd'hui marquant la passation de service s'inscrit dans la tradition républicaine. Dans cette dynamique, le nouveau commissaire va poursuivre l'action publique sécuritaire dans toute sa rigueur. Quant à Lat Dior Sall, il poursuivra sa mission ailleurs comme il l'a si bien menée au Fouladou en parfaite harmonie avec les populations.

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‎Dans ce sillage, la collaboration avec les populations est fortement souhaitée pour aider la police à lutter contre le banditisme.