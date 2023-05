​Tensions à Ngor : Reprise de la guérilla urbaine ce lundi avec plusieurs blessés dénombrés !

Les heurts à Ngor ont atteint leur paroxysme ce lundi. Les habitants de Ngor sont encore sortis dans les rues pour exiger la restitution d’une partie de la fourchette foncière sous la surveillance de la gendarmerie. Une véritable guérilla urbaine a encore été déclenché après un temps d’observation. Les affrontements se sont corsés dans certaines poches de cette partie de la presqu'île de Dakar. Un face à face très dur entre les jeunes manifestants et forces de défense et de sécurité avec un énorme dispositif a été noté.



Aux alentours de l’hôtel Ngor Diarama des jets de pierres ont émaillé les affrontements suivis de tirs venus des forces de l’ordre. Plusieurs blessés ont été dénombrés. On annonce toutefois un mort qui reste à vérifier. Dans certaines images, on voit des blessés en train d’être évacués par des pirogues car, les ambulances et sapeurs-pompiers n’étaient pas encore sur les lieux. Une situation qui inquiète les populations environnantes qui ne parviennent pas à se déplacer à cause des restrictions et les limites posées par les forces de l’ordre.



Toutefois, le président de la République est en train de recevoir une délégation de dignitaires Lébou pour trouver une solution globale et définitive à ce problème qui commence à causer beaucoup de préjudices.