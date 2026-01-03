​CAN 2025 – Huitièmes de finale : Le Sénégal surpris d’entrée, mais porté par Gueye, Mané et Mbaye ( 3buts à 1)





Sénégal – Soudan : 3-1. Cueillis à froid dès la 6e minute par une réalisation d’Abdallah, les Lions de la Teranga ont su renverser la vapeur grâce à une prestation collective solide et trois individualités en état de grâce : Pape Gueye, Sadio Mané et Ibrahima Mbaye.



Le Stade de Tanger a retenu son souffle lorsque le Soudan a ouvert le score sur sa première incursion offensive. Mais loin de se désunir, les Sénégalais ont réagi avec autorité. Pape Gueye, omniprésent au milieu, a d’abord égalisé à la demi-heure sur une frappe limpide, avant de doubler la mise dans le temps additionnel de la première période (45’+2), offrant l’avantage psychologique à son équipe avant la pause.



En seconde période, Sadio Mané a multiplié les accélérations et les décalages, mettant constamment la défense adverse sous pression. Son activité a permis à Ibrahima Mbaye, monté en puissance, de sceller le score à la 77e minute sur une action parfaitement construite.



Malgré un début de match compliqué, le Sénégal valide son billet pour les quarts avec autorité. Le trio Gueye–Mané–Mbaye , rentré en deuxième mi-temps, aura été décisif dans cette remontée, confirmant les ambitions du champion en titre dans cette CAN 2025.