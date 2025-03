Zone des Niayes - Période de récoltes : Entre désespoir et inquiétude, les producteurs demandent la suspension de l'importation de certains produits maraîchers

À Kayar, Bayakh, Mont-Rolland, Notto, Diogo et ailleurs, les maraîchers sont en grande difficulté. Les producteurs de ces zones rencontrent d'énormes problèmes pour écouler leurs récoltes, qui comprennent des tonnes de pommes de terre, de carottes, de choux, etc.

Interrogés sur cette situation par Dakaractu, les producteurs réclament la suspension des importations de produits maraîchers pendant cette période de récolte. « Nous n'arrivons pas à écouler nos produits à cause de la concurrence. Actuellement, nos stocks sont en train de pourrir. J'ai, par exemple, 10 tonnes de choux, mais je ne trouve pas de clients », a confié le vieux Ndary Sall.

Les producteurs déplorent également l'absence de chambres froides dans ces zones, ce qui les empêche de conserver leurs récoltes. « Le constat est amer. Imaginez un producteur qui investit beaucoup d'argent dans ses champs et qui, au final, n'arrive même pas à vendre ses produits. La plupart de nos récoltes pourrissent parce que nous n'avons pas de chambres froides. Nous ne disposons pas non plus des moyens logistiques nécessaires pour les transformer... », a regretté Moussa Diop.