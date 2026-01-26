Zone A de Grand-Dakar : voitures, piétons et écoliers pris au piège des eaux stagnantes


Depuis plus de deux ans, les habitants du quartier Zone A de Grand-Dakar, vivent un cauchemar quotidien. Les eaux usées stagnantes, mélangées au sable et aux déchets, se transforment en boue glissante, rendant les déplacements des piétons et des véhicules extrêmement difficiles. Les passagers doivent parfois se tenir aux murs pour éviter de se salir, tandis que les voitures empiètent sur les passages piétons pour circuler, sous le regard impuissant des vendeurs et devant l’école Saint Pierre, où des enfants risquent chaque jour de glisser ou de tomber.

 

Le problème d’hygiène est majeur. Outre les risques sanitaires liés aux eaux stagnantes, les charretiers aggravent la situation en déposant des gravats qui empêchent l’eau de s’écouler. Selon certains habitants, les récents travaux effectués par des entreprises chinoises devaient permettre le raccordement des tuyaux par l’ONAS, mais cela n’a jamais été réalisé. 

Sidy Paye, membre du conseil municipal de Grand Dakar, confesse n’avoir entendu parler de ces raccordements que de manière officieuse, laissant les habitants dans l’expectative.

 

Les témoignages sont accablants. Ndèye Ngoné Seck, habitante en bordure de la rue, raconte que la situation dépasse parfois l’imaginable et qu’elle ne peut plus vivre paisiblement avec sa famille. Henry Toffa, également résident, assure n’avoir jamais observé de solution concrète malgré les années, dénonçant un laisser aller qui met en danger la santé et le quotidien des habitants.

 

Abdoulaye Sy, délégué du quartier, assure avoir épuisé toutes les démarches auprès de la mairie, de l’ONAS et d’autres autorités, sans résultat. Il lance aujourd’hui un appel pressant au gouvernement et aux ministères concernés pour que la situation soit enfin prise au sérieux et que la Zone A retrouve sa splendeur d’antan, loin de la boue et du danger qui dominent aujourd’hui le quartier...

Autres articles
Lundi 26 Janvier 2026
Karim Ndiaye



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Crise de l’eau et ODD 6 : « À cinq ans de l’échéance, nous sommes loin des objectifs fixés », alerte Bassirou Diomaye Faye

Crise de l’eau et ODD 6 : « À cinq ans de l’échéance, nous sommes loin des objectifs fixés », alerte Bassirou Diomaye Faye - 26/01/2026

TOUBA – Un berger blesse grièvement avec une machette un maître coranique et prend la fuite.

TOUBA – Un berger blesse grièvement avec une machette un maître coranique et prend la fuite. - 26/01/2026

Violence conjugale à Touba : Une coépouse défigure une infirmière à coups de lame

Violence conjugale à Touba : Une coépouse défigure une infirmière à coups de lame - 26/01/2026

Guinée-Bissau : dix pirogues de pêcheurs sénégalais restituées après paiement de 5 millions FCFA

Guinée-Bissau : dix pirogues de pêcheurs sénégalais restituées après paiement de 5 millions FCFA - 26/01/2026

APR: Macky Sall réorganise les instances de son parti avec d’importantes nominations

APR: Macky Sall réorganise les instances de son parti avec d’importantes nominations - 26/01/2026

Communiqué contre la sortie d’Elhadj Diouf : La FSF face à une vague d’indignation des réseaux sociaux

Communiqué contre la sortie d’Elhadj Diouf : La FSF face à une vague d’indignation des réseaux sociaux - 26/01/2026

Nécrologie: La grande artiste potière, Seny Awa Camara a rendu l'âme, ce dimanche à Bignona

Nécrologie: La grande artiste potière, Seny Awa Camara a rendu l'âme, ce dimanche à Bignona - 25/01/2026

JPO - Quand les drones veillent sur nos mers : la Marine nationale entre dans l’ère du ciel connecté

JPO - Quand les drones veillent sur nos mers : la Marine nationale entre dans l’ère du ciel connecté - 25/01/2026

JPO - immersion au stand 2: Comment la Marine fait avancer et surveille ses navires

JPO - immersion au stand 2: Comment la Marine fait avancer et surveille ses navires - 25/01/2026

Nouvelles protestations après la mort d'un second Américain tué à Minneapolis par des agents fédéraux

Nouvelles protestations après la mort d'un second Américain tué à Minneapolis par des agents fédéraux - 25/01/2026

Cérémonie d'inauguration du marché au poisson de Thiès / Le maire Babacar Diop au ministre des Pêches :

Cérémonie d'inauguration du marché au poisson de Thiès / Le maire Babacar Diop au ministre des Pêches : "Forcing baxoul, mépris baxoul!" - 25/01/2026

TOUBA- Me Bamba Cissé supervise une vaste opération combinée à Touba et Mbacké et signale que

TOUBA- Me Bamba Cissé supervise une vaste opération combinée à Touba et Mbacké et signale que "la tendance sécuritaire est renversée" - 25/01/2026

Affaire « Bineta mécanicienne » : le tribunal surprend et prononce des relaxes en cascade à Guédiawaye

Affaire « Bineta mécanicienne » : le tribunal surprend et prononce des relaxes en cascade à Guédiawaye - 24/01/2026

TGI de Diourbel : Le fils de l'ancien député Moustapha Cissé LO écope d'un mois de prison ferme pour outrage à agent

TGI de Diourbel : Le fils de l'ancien député Moustapha Cissé LO écope d'un mois de prison ferme pour outrage à agent - 23/01/2026

SÉDHIOU : un vaste réseau de faux documents démantelé à la mairie de Marsassoum…l’état-civil se vendait à 30 000 FCFA

SÉDHIOU : un vaste réseau de faux documents démantelé à la mairie de Marsassoum…l’état-civil se vendait à 30 000 FCFA - 23/01/2026

KEUR-MASSAR – Derrière le mirage éducatif, l’enfer des pensionnaires : l’American Dara Academy dans la tourmente judiciaire

KEUR-MASSAR – Derrière le mirage éducatif, l’enfer des pensionnaires : l’American Dara Academy dans la tourmente judiciaire - 23/01/2026

Rentrée Judiciaire 2025-2026: « Nous allons répondre aux attentes des Sénégalais », promet le ministre Yassine Fall

Rentrée Judiciaire 2025-2026: « Nous allons répondre aux attentes des Sénégalais », promet le ministre Yassine Fall - 22/01/2026

Justice 2.0 : Comment Bassirou Diomaye Faye veut réconcilier l'indépendance du juge et la révolution numérique

Justice 2.0 : Comment Bassirou Diomaye Faye veut réconcilier l'indépendance du juge et la révolution numérique - 22/01/2026

Indépendance des juges: « C’est une garantie pour le justiciable, pas un privilège ni une protection du magistrat » ( Mansour Mbaye, Président de la CS)

Indépendance des juges: « C’est une garantie pour le justiciable, pas un privilège ni une protection du magistrat » ( Mansour Mbaye, Président de la CS) - 22/01/2026

UCAD- Affrontements entre vigiles et « Kékendo » : un étudiant blessé, des restaurants vandalisés, la tension à son comble… le chaos s’installe sur le campus

UCAD- Affrontements entre vigiles et « Kékendo » : un étudiant blessé, des restaurants vandalisés, la tension à son comble… le chaos s’installe sur le campus - 22/01/2026

Dossier AEE Power : quand la “victoire judiciaire” proclamée déclenche une tempête de démentis… la guerre des communiqués autour de 37 milliards de FCfa

Dossier AEE Power : quand la “victoire judiciaire” proclamée déclenche une tempête de démentis… la guerre des communiqués autour de 37 milliards de FCfa - 22/01/2026

Assemblée nationale : le ballet discret de cinq textes sensibles qui vont redessiner sécurité, justice et démocratie

Assemblée nationale : le ballet discret de cinq textes sensibles qui vont redessiner sécurité, justice et démocratie - 22/01/2026

Les nominations en Conseil des Ministres de ce Mercredi 21 Janvier 2026

Les nominations en Conseil des Ministres de ce Mercredi 21 Janvier 2026 - 21/01/2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 21 Janvier 2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 21 Janvier 2026 - 21/01/2026

« Vous avez offert un repère à toute une nation » : Le message du Chef de l’État portant la voix d’un Sénégal uni, qui célèbre ses Lions champions d’Afrique

« Vous avez offert un repère à toute une nation » : Le message du Chef de l’État portant la voix d’un Sénégal uni, qui célèbre ses Lions champions d’Afrique - 21/01/2026

Le Président Diomaye récompense royalement les Lions: 75 millions et 1500 m² par joueur

Le Président Diomaye récompense royalement les Lions: 75 millions et 1500 m² par joueur - 20/01/2026

CAN Maroc/ Parade des Lions de la Téranga : la population sénégalaise en communion avec les champions d’Afrique

CAN Maroc/ Parade des Lions de la Téranga : la population sénégalaise en communion avec les champions d’Afrique - 20/01/2026

[🛑DIRECT] Parade Populaire des lions Champions d’Afrique

[🛑DIRECT] Parade Populaire des lions Champions d’Afrique - 20/01/2026

Rabat sous tension après le sacre des Lions : 17 supporters sénégalais face à la justice marocaine

Rabat sous tension après le sacre des Lions : 17 supporters sénégalais face à la justice marocaine - 20/01/2026

Après la liesse des Lions, Camberène replonge dans une ferveur spirituelle saisissante

Après la liesse des Lions, Camberène replonge dans une ferveur spirituelle saisissante - 20/01/2026

RSS Syndication