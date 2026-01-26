Zone A de Grand-Dakar : voitures, piétons et écoliers pris au piège des eaux stagnantes

Depuis plus de deux ans, les habitants du quartier Zone A de Grand-Dakar, vivent un cauchemar quotidien. Les eaux usées stagnantes, mélangées au sable et aux déchets, se transforment en boue glissante, rendant les déplacements des piétons et des véhicules extrêmement difficiles. Les passagers doivent parfois se tenir aux murs pour éviter de se salir, tandis que les voitures empiètent sur les passages piétons pour circuler, sous le regard impuissant des vendeurs et devant l’école Saint Pierre, où des enfants risquent chaque jour de glisser ou de tomber.







Le problème d’hygiène est majeur. Outre les risques sanitaires liés aux eaux stagnantes, les charretiers aggravent la situation en déposant des gravats qui empêchent l’eau de s’écouler. Selon certains habitants, les récents travaux effectués par des entreprises chinoises devaient permettre le raccordement des tuyaux par l’ONAS, mais cela n’a jamais été réalisé.



Sidy Paye, membre du conseil municipal de Grand Dakar, confesse n’avoir entendu parler de ces raccordements que de manière officieuse, laissant les habitants dans l’expectative.







Les témoignages sont accablants. Ndèye Ngoné Seck, habitante en bordure de la rue, raconte que la situation dépasse parfois l’imaginable et qu’elle ne peut plus vivre paisiblement avec sa famille. Henry Toffa, également résident, assure n’avoir jamais observé de solution concrète malgré les années, dénonçant un laisser aller qui met en danger la santé et le quotidien des habitants.







Abdoulaye Sy, délégué du quartier, assure avoir épuisé toutes les démarches auprès de la mairie, de l’ONAS et d’autres autorités, sans résultat. Il lance aujourd’hui un appel pressant au gouvernement et aux ministères concernés pour que la situation soit enfin prise au sérieux et que la Zone A retrouve sa splendeur d’antan, loin de la boue et du danger qui dominent aujourd’hui le quartier...

