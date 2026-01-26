APR: Macky Sall réorganise les instances de son parti avec d’importantes nominations

Le président de l’Alliance pour la République - Yaakaar (APR), Macky Sall, a procédé à une vaste restructuration des organes dirigeants du parti à travers un arrêté signé. Une vingtaine de nominations stratégiques ont été retenues.



Selon le document parcouru, pas moins de vingt-deux personnalités ont été nommées à des postes clés au sein de la formation politique. Parmi les nominations les plus marquantes figurent l’ancien ministre, Moussa Bocar Thiam qui prend les rênes du pôle porte-parole, tandis que Fatoumata Tall accède à la présidence du mouvement national des femmes du parti. Seydou Gueye conserve un rôle stratégique en tant que secrétaire national aux alliances et partenariats.



Dans le domaine économique, Mamadou Kassé hérite du secrétariat national aux affaires économiques et financières. La jeunesse sera désormais pilotée par Moussa Sow, tandis que Maïssa Mahecor se voit confier la responsabilité des élections. Les questions urbaines et du logement reviennent à Pape Gorgui Ndong, alors qu’Ousmane Sylla prendra en charge les infrastructures et le transport.



Le parti renforce également son dispositif de communication avec plusieurs porte-parole, dont Pape Mahawa Diouf, Mariéme Thlam Babou, Mamadou Dièye, Saourou Sène, Mame Gueye Diop, Aïda Sougou, Bocar Diongue et Alioune Badara Coulibaly.