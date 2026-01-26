Crise de l’eau et ODD 6 : « À cinq ans de l’échéance, nous sommes loin des objectifs fixés », alerte Bassirou Diomaye Faye

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a tiré la sonnette d’alarme sur l’état d’avancement de l’Objectif de développement durable (ODD) n°6, consacré à l’eau et à l’assainissement. À cinq ans de l’échéance fixée pour 2030, le chef de l’État estime que les résultats enregistrés restent largement en deçà des ambitions initiales, appelant à une accélération urgente des performances.





S’exprimant lors de la réunion de haut niveau préparatoire à la Conférence des Nations Unies sur l’eau, le président Diomaye Faye a rappelé que l’ODD 6 constitue un levier stratégique pour l’atteinte de l’ensemble des objectifs de développement durable. « L’objectif de développement durable numéro 6, consacré à l’eau et à l’assainissement, constitue un levier stratégique pour l’atteinte de l’ensemble des ODD. Le faire progresser, c’est contribuer subséquemment à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 », a-t-il déclaré.



Toutefois, le chef de l’État a reconnu que, malgré certains progrès notables observés sur plusieurs indicateurs, le chemin restant à parcourir demeure considérable.





« À cinq ans de l’échéance, force est de constater que nous sommes loin des objectifs fixés, même si des progrès sont observés, prouvant que l’accélération des performances reste possible si nous agissons sur les bons leviers », a-t-il souligné.





Le président Diomaye Faye a également mis en exergue la situation particulière du continent africain, qu’il considère comme étant au cœur de ces enjeux mondiaux, en raison de sa forte vulnérabilité face aux chocs hydriques et climatiques.





Selon lui, l’Afrique, bien que faiblement contributrice au dérèglement climatique, en subit de plein fouet les conséquences, ce qui rend impératif un engagement renforcé des acteurs nationaux et internationaux pour garantir un accès équitable et durable à l’eau et à l’assainissement.

