Guinée-Bissau : dix pirogues de pêcheurs sénégalais restituées après paiement de 5 millions FCFA

Les dix (10) pirogues de pêche appartenant à des pêcheurs sénégalais, arraisonnées à Cacheu par les garde-côtes bissau-guinéens, vont être restituées ce lundi 26 janvier 2026, moyennant le paiement d’une amende globale de cinq (5) millions de francs CFA.



Selon les informations recueillies par nos confrères de l'Observateur, ces pirogues, en provenance de la station balnéaire de Cap-Skirring, avaient été immobilisées le mardi 20 janvier 2026 dans le village de Cacheu, pour franchissement de la frontière sénégalo-bissau-guinéenne sans licence et usage de filets monofilaments, des engins de pêche interdits.



La restitution est intervenue après plus de trois jours de médiation, grâce notamment à l’implication des représentants de l’UNAPAS de Cap-Skirring et des autorités bissau-guinéennes. Les 27 pêcheurs qui se trouvaient à bord des dix embarcations avaient été libérés et rapatriés sains et saufs à Cap-Skirring dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 janvier 2026, aux environs de 00 heure.



Cependant, leurs pirogues étaient restées entre les mains des autorités bissau-guinéennes, dans l’attente du règlement de l’amende exigée. Initialement fixée à huit (8) millions de francs CFA, la somme a finalement été revue à la baisse après discussions, pour être arrêtée à cinq (5) millions de francs CFA.



« Nos échanges avec le chef de la Marine bissau-guinéenne ont essentiellement porté sur le montant à payer. Nous avions proposé entre 3 et 4 millions de FCFA, mais les autorités ont maintenu leur position à 5 millions », a expliqué Madiarra Lakhoum, envoyé spécial des pêcheurs en Guinée-Bissau et par ailleurs président de l’UNAPAS dans la zone.



Il rappelle que les dix embarcations appartiennent à des pêcheurs sénégalais établis à Cap-Skirring et que leur immobilisation faisait suite à des infractions liées à la réglementation en vigueur dans les eaux territoriales bissau-guinéennes.



Pour mémoire, le Sénégal et la Guinée-Bissau avaient signé, en janvier 2019, un protocole d’accord autorisant les pêcheurs sénégalais à exercer dans les eaux bissau-guinéennes, sous réserve du respect strict des règles établies par les autorités du pays hôte.

