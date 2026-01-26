TOUBA – Un berger blesse grièvement avec une machette un maître coranique et prend la fuite.

Un violent incident s’est produit à Touba, impliquant un maître coranique et un berger. Selon les premières informations recueillies, tout est parti d’un différend entre un enfant qui conduisait son troupeau et le maître coranique dont l’école, un daara, a subi des dégâts après l’intrusion des bêtes. Le daara se situe au quartier Tawfekh.



Mécontent, l’enseignant aurait retenu un mouton et demandé à l’enfant d’aller chercher son tuteur. Ce dernier, au lieu d’engager une discussion, aurait réagi avec brutalité en brandissant une machette. Le maître coranique a alors été grièvement blessé.



La victime a été évacuée d’urgence et se trouve actuellement sous soins intensifs à l’hôpital Matlabul Fawzeini de Touba. Les blessures sont décrites comme sérieuses, nécessitant une prise en charge médicale immédiate.



Un certificat médical a été établi et une plainte déposée auprès de la gendarmerie de Aaliyah. Une enquête est ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’agression. D’après les dernières informations disponibles, le berger mis en cause aurait pris la fuite.



Affaire à suivre…