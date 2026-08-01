De la coalition au Parti : Kiiraay- Les Patriotes Républicains prend possession de son siège


De la coalition au Parti : Kiiraay- Les Patriotes Républicains prend possession de son siège
Le siège de la Coalition Diomaye Président a changé de visage. L’immeuble, entièrement repeint en bleu, arbore désormais l’identité visuelle du nouveau parti présidentiel Kiiraay - Les Patriotes Républicains, matérialisant ainsi la mue de la coalition qui a porté à la victoire Bassirou Diomaye Faye en 2024.
 
Une large bannière installée sur la façade affiche le portrait du Chef de l’État par ailleurs, président du Parti, le logo avec un parapluie ouvert entouré d’une couronne de laurier ainsi que le slogan désormais associé à la formation : « La Patrie d’abord ! ». Un second visuel, fixé au sommet du bâtiment, reprend l’intitulé complet « Kiiraay, Les Patriotes Républicains » accompagné d’un portrait supplémentaire.
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Samedi 1 Août 2026
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