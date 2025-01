Ziguinchor: les Journées scientifiques conjointes des départements de Médecine et de Biologie au menu d’un CRD

Un comité régional de développement a été organisé ce mercredi 15 janvier, à la gouvernance de Ziguinchor. L’objectif de ce CRD était de poser les jalons pour la réussite de l’organisation de ces journées scientifiques conjointes des départements de Médecine et de Biologie de l’UFR sciences et la santé de l’Université Assane Seck de Ziguinchor en collaboration avec les universités publiques et le collège West africain.



" C’est une activité à dimension nationale,il était donc nécessaire d’inviter tous les chefs de service pour appuyer le comité d’organisation afin que toutes les mesures pour la réussite de ces journées soient prises", explique Alfousseyny Bangoura adjoint au gouverneur de Ziguinchor qui a présidé la rencontre.



A cette occasion plus de 400 participants y sont attendus. " C’est la première fois que la Casamance notamment, Ziguinchor organise ces journées conjointes des départements de Médecine et de Biologie. Plusieurs spécialistes sont attendus à Ziguinchor, il s’agit des spécialistes en médecine, spécialité médicale ; des biologistes et des chirurgiens. Cette année nous avons choisi comme thème qui est "one health", un concept en médecine qui intègre la médecine humaine. Le constat c’est que y’a des maladies qui sont de plus en plus oubliées qui sont liées à l’environnement. Des tables rondes seront organisées entre professeurs, chercheurs et médecins pour trouver des solutions et faire des recommandations à la fin de ces journées. Nous comptons sur les services régionaux de l’Etat et toute la population de Ziguinchor mais également de nos partenaires sans lesquels nous ne pouvons pas mener ces journées’’ confie Pr Yaya Kane le président du comité d’organisation de ces journées.

Pour rappel, ces journées sont prévues du 29 au 31 janvier 2025 à Ziguinchor.