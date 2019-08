Ziguinchor / Santé : Mballo Dia Thiam réclame le départ du médecin-chef de Diouloulou et annonce la couleur des prochaines luttes.

En tournée à Ziguinchor pour le renouvellement des instances du syndicat unitaire des travailleurs de la santé, Mballo Dia Thiam a tenu à dénoncer les "affectations arbitraires" du médecin-chef de Diouloulou dont il réclame le départ. Il a annoncé dans la foulée la poursuite de la lutte car selon lui, le secteur de la santé de la région est malade. "Le médecin-chef de Diouloulou a procédé à des affectations arbitraires d'agents de santé avec l'aval du préfet. Ce qui n'a aucune pertinence. C'est ce que nous déplorons et la lutte va continuer. Parce que le docteur Georges est un adhérent de And Gueusseum c'est pourquoi il l'a sanctionné pour l'emmener à la frontière. S'il y a quelqu'un qui doit quitter c'est bien le médecin chef de Diouloulou." "D'ici quelques jours, nous allons descendre sur le terrain pour dénoncer les cas de l’hôpital de la Paix et du centre régional hospitalier de Ziguinchor qui n'ont pas assez de places pour recevoir des malades venus des autres départements de la région. C'est pourquoi nous exigeons l'érection du poste de Diouloulou en centre de santé, l'opérationalisation du bloc opératoire de Bignona bloqué par un manque d'installation électrique. En plus, Bignona mérite un hôpital de niveau 1!"