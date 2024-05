El Malick Ndiaye (ministre des transports) : « Il est primordial d'avoir des conducteurs et non des chauffeurs ! »

Lors du lancement de la circulation des bus rapid transit (BRT), ce mercredi à Dakar, le ministre des infrastructures terrestres et aériennes, Malick Ndiaye, a exprimé son opinion sur la nécessité d'introduire le permis à points au Sénégal. Au moment où les accidents de la circulation se multiplient sur les routes sénégalaises, le ministre des Transports est d’avis qu’il est temps que la visite médicale effectuée lors de la délivrance du permis soit plus poussée, notamment pour évaluer l'acuité visuelle des conducteurs entre autres…

De plus, il fera comprendre qu’il est primordial d'avoir : « des conducteurs et non des chauffeurs ! » Le ministre des transports a ainsi souligné l'importance de revoir la formation des chauffeurs. Selon lui, il est essentiel d'améliorer leur niveau de préparation pour garantir une conduite responsable et sécurisée.