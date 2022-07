Ziguinchor / Abdoulaye Baldé recadre Sonko : « J'ai fait 12 ans dans cette ville mais il n'y a jamais eu de violence... »

Abdoulaye Baldé l'ancien maire de Ziguinchor a accusé son successeur Ousmane Sonko d'être l'acteur principal de la violence à Ziguinchor. À en croire le président de l'Union centriste du Sénégal, il a vécu douze ans à la tête de l'équipe municipale de Ziguinchor, mais il n'y a jamais eu de violence dans cette ville.



"La Casamance c'est douze ethnies, plus de deux millions d'habitants, par conséquent nous n'accepterons que personne nous divise. J'ai fait douze ans dans cette ville mais il n'y a jamais eu de violence. C'est la violence qui cause la violence. Ce qui s'est passé ici récemment ne s'est jamais produit dans l'histoire de la Casamance.



Même si nous avions vécu des moments difficiles depuis 1992. On a vécu 12 ans d'accalmie, il n'y a que six mois que des vendeurs d'illusions viennent nous vendre la violence et le mortel combat. Il faut le refuser. Car le développement se fait dans la paix", a souligné Abdoulaye Baldé lors du meeting départemental de Ziguinchor...