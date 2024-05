Kaolack : Le Sames interpelle l’autorité pour une reprise dans les meilleurs délais des négociations devant aboutir à un protocole d’accord

Le comité exécutif national (Cen) du Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (Sames) était en conclave dans la ville de Kaolack pour partager et échanger sur l’état d’avancement des négociations avec le gouvernement, la vie syndicale et la construction de leur siège.



Le Cen fustige « le dilatoire noté dans le processus de dialogue avec l'État du Sénégal depuis le dépôt du préavis de grève à la date du 20 décembre 2023 et exige une reprise dans les meilleurs délais des négociations devant aboutir à un protocole d’accord ». « Le SAMES rappelle son engagement ferme à la résolution de certaines exigences dont la protection des praticiens dans l’exercice de leurs fonctions par le privilège de juridiction, la correction par le rehaussement du traitement salarial des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes qui ont les plus faibles indemnités de toute la hiérarchie A Spécial, la revalorisation de la retraite avec 80% du dernier salaire, le recrutement de personnels qualifiés afin de pallier les déserts médicaux et d’assurer une accessibilité équitable des populations aux soins de santé de qualité. »



S’agissant des crises qui sévissent au Samu national et à l’hôpital Roi Baudouin, le Cen apporte, d’après le Secrétaire général, Mamadou Bamba Ndour, son soutien total aux camarades et exhorte le ministère de la Santé et de l’action sociale à prendre les dispositions idoines pour trouver une solution définitive à ces mouvements d’humeur qui ont trop duré.



Aussi, le Cen a tenu à alerter les autorités sur la nécessité de prendre des mesures urgentes pour régler la crise dans le secteur des collectivités territoriales et de la SEN-PNA.



Pour la construction de leur siège, le Cen informe qu’un comité de pilotage dirigé par l’ancien secrétaire général national, le Dr Amadou Yéri Camara, a été mis en place pour le démarrage des travaux et invite ses membres à se tenir prêts à lutter pour un meilleur système de santé...