Visite du PR dans les foyers religieux: Ne s'étant pas rendu à Thiénaba lors de sa première sortie, le khalife invite le président Diomaye à revisiter les archives nationales

À l'occasion du gamou de Serigne Thiénaba Ibrahima Seck, le khalife général de Thiénaba, Baye Serigne Assane Seck s'est prononcé sur les visites que le chef de l'État a entamées au niveau des foyers religieux.



D'après le guide religieux, le chef de l'État devrait dans sa première sortie porter son choix sur la cité religieuse de Thiénaba à l'instar des autres foyers religieux. Selon lui, s'il avait pris la peine de revisiter les archives nationales avant d'entamer sa tournée, il n'aurait pas mis dans son agenda la cité religieuse de Thiénaba comme étant parmi les derniers foyers à visiter.



Le khalife général de Thiénaba a ainsi pris la peine de rappeler les combats et le parcours de celui qu'on appelle le " glaive de la Tidianya armée". En effet, Serigne Ahmadou Ndack Seck a livré plus de 19 combats parmi lesquels 7 contre l'occupant français et a été de tous les combats entre 1871 et 1875, a-t-il rappelé.