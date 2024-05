Cri du cœur de Baye Ciss pour Kaolack ville à l'abandon

Invité de l’émission XEWXEWBI de la radio Al Fayda, Baye Ciss a poussé un coup de gueule relativement à l’état d’abandon de sa ville Kaolack, avant d'interpeller le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko.

En effet, selon le PDG de Cisscorp, Baye Ciss, "jadis 2 ème capitale économique du Sénégal, la ville souffre de déficit de politiques publiques capables de faire du bassin arachidier la ville carrefour des affaires de la région centre."



Avec toutes ses potentialités, dit-il, Kaolack souffre de ses goulots d’étranglement qui l’empêchent de décoller et de retrouver sa place de deuxième capitale économique.

Le PDG Baye Ciss a vite fait le diagnostic sur les maux qui plombent le développement de Kaolack et sollicite des nouvelles autorités un « Plan Marshall Économique » pour la reconstruction de Kaolack.

Entre autres problèmes, Kaolack, explique-t-il, a du mal à se débarrasser de son image de capitale des ordures, l’environnement, l’insalubrité, l’avancée de la salinisation qui limite l’extension de la ville, une canalisation vétuste donc zéro assainissement, les problèmes d’éducation, la formation professionnelle, le chômage des jeunes la santé, les questions de sécurité, l’éclairage public, le manque d’infrastructures portuaires, sportives, routières, commerciales, de cultes, absence d’industries, de logements sociaux, d’équipements agricoles sont autant de problèmes qui gangrènent le développement de Kaolack.

Ainsi, le Président Baye Ciss a proposé des chapelets de solutions capables de sauver Kaolack et de redorer son blason. Il a fait cet appel aux autorités afin que ce « Plan Marshall » puisse rapidement voir le jour pour sauver Kaolack de sa léthargie...