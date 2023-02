Ziarra Léona Niassène : 350 éléments des forces de défense et de sécurité seront mobilisés dans la cité de Mame Khalifa Niass.

L'annonce a été faite ce mardi à l'occasion de la réunion préparatoire de la Ziarra annuelle de Léona Niassène, tenue sur l'esplanade de la grande mosquée de ladite cité.

Il a été convenu que 350 éléments des forces de défense et de sécurité seront déployés dans la cité de Mame Khalifa Niass et aux alentours pour assurer la sécurité des fidèles et leurs biens.

Au cours de cette rencontre, les chefs de service se sont engagés à respecter scrupuleusement les engagements pris devant les membres du comité d'organisation. L'ordre du jour tournait autour de certains besoins tels l'eau, l'assainissement, la santé, l'électricité, la connectivité etc...

Le gouverneur de Kaolack, Ousmane Kane et le porte-parole, Serigne Babacar Niass étaient de la partie...