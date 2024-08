Ziar: Massamba Diop reçu par le khalife général des mourides, et différents autres guides religieux

En prélude au grand Magal de Touba qui se tiendra le 23 Août 2024, le responsable politique Thiessois, Massamba Diop, s'est rendu dans la cité religieuse de Touba où il a été reçu en premier lieu par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Un ziar qui lui a permis de solliciter et de recueillir les prières du guide religieux.



À la tête d'une forte délégation, il s'est aussi rendu à Ndindy chez Serigne Abdou Karim Mbacké, auprès de Serigne Cheikh Ibn Abdou Akim Mbacké, chez Serigne Fallou Ibn Serigne Bassirou Mbacké etc. M. Diop a saisi cette occasion pour se recueillir auprès des différents mausolées.



À rappeler qu'après son départ de la RV, Massamba Diop multiplie les rencontres avec sa base et enregistre plusieurs ralliements de la part de responsables politiques Thiessois et des autres régions du pays...