Zambie: deux hommes arrêtés pour "sorcellerie" visant le président

Deux hommes ont été arrêtés pour "sorcellerie" en Zambie où ils sont soupçonnés d'avoir voulu "utiliser des sortilèges pour nuire au chef de l'État" Hakainde Hichilema, a annoncé vendredi la police de ce pays d'Afrique australe.



"Les suspects ont été trouvés en possession de diverses amulettes, dont un caméléon vivant, et sont soupçonnés d'être des sorciers", a indiqué le porte-parole de la police Rae Hamoonga dans un communiqué.



"Leur mission supposée était d'utiliser des sortilèges pour nuire au chef de l'État", a-t-il ajouté.



Les deux hommes, un Mozambicain et un Zambien, ont été arrêtés pour "prétendue maîtrise de la sorcellerie" et "possession d'amulettes" en infraction à la loi zambienne sur la sorcellerie, ainsi que pour acte de "cruauté envers des animaux sauvages". Ils doivent "prochainement comparaître au tribunal" d'après la police.



Celle-ci, après une "enquête préliminaire", affirme que les suspects ont été engagés par un frère d'Emmanuel Jay Banda, un député de l'opposition poursuivi pour "vol aggravé", "tentative de meurtre" et "évasion", par les autorités zambiennes.



Un membre de l'opposition Fred M'membe, leader du petit Parti socialiste, a été arrêté en août pour "pratiques séditieuses" après la parution d'un article. Celui-ci rapportait des propos supposés du président de la RDC disant qu'il aurait versé aux autorités zambiennes des millions de dollars pour étouffer des critiques.



Au même moment, un journaliste, Thomas Zgambo, dirigeant le site en ligne zambien Whistleblower (Lanceur d'alerte) avait été arrêté pour des chefs d'accusation similaires. Il avait affirmé dans un article qu'une administration gouvernementale louait des bureaux dans un immeuble appartenant au président zambien Hakainde Hichilema.



Opposant de longue date, Hakainde Hichilema a été élu président de la Zambie à sa sixième tentative en aout 2021 en l'emportant face au président sortant Edgar Lungu.