Macron rend hommage à l'artiste Malien : "La voix et la joie d’Amadou Bagayoko résonneront pour toujours dans nos cœurs"

Le Président Français Emmanuel Macron a rendu un bel hommage, à la fois sobre et profondément touchant à l'artiste Amadou Bagayoko. "La voix et la joie d’Amadou Bagayoko résonneront pour toujours dans nos cœurs. Avec Mariam, il a fait danser et chanter la France et le monde. Les yeux fermés, le cœur grand ouvert. À Mariam et à ses proches, j’adresse les condoléances émues de la Nation", a écrit le président Français sur son compte X. Rappelé à Dieu, ce vendredi 4 avril 2025, le binôme de Mariam (Amadou Bakayoko) va être enterré ce dimanche 6 avril à Bamako. La musique d’Amadou et Mariam a marqué des générations, et leur complicité sur scène comme dans la vie a toujours ému le public...