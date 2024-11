Yoro Dia répond à Ousmane Sonko : « L'irresponsabilité illimitée de notre PM est la plus grande menace à la securité nationale! »

Après les précisions de Ousmane Sonko sur la mutation du Général Kandé à New Dehli, Yoro Dia, ancien ministre porte-parole de la présidence de la République, pointe du doigt une telle réaction. « L'irresponsabilité illimitée de notre PM est la plus grande menace à la securité nationale. On ne le laissera pas salir un Géneral qui s'est couvert de gloire et jeter le discrédit sur notre grande Armée », a martelé Yoro Dia dans un post sur X.







Pour rappel, le premier ministre a déclaré à Ziguinchor que les contours de la mutation-sanction du général Kandé n’étaient aucunement liés à la rébellion et au conflit casamancais. Mais plutôt à une démarche qui visait à compromettre le processus de l’élection présidentielle dernière.