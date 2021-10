Yéya Diallo députée : « La commission ad hoc est tenue de respecter le secret de tout ce qui se fait à l’interne »

Aujourd’hui, la commission ad hoc chargée de statuer sur les cas de Elhadj Mamadou Sall et Boubacar Villemmbo Biaye a été mise en place au cours d’une plénière. La députée lisant le rapport qui a précédé le vote, précise le rôle limpide que devra jouer cette commission pour éclairer l’opinion, mais également sur sa marche jusqu’à l’aboutissement de la levée ou non de l’immunité parlementaire de ces deux députés mis en cause...