Xëyu Ndaw Ñi : 1.542 jeunes recrutés entre Kaolack et Fatick. (IMAGES)

Dans le cadre du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes "Xëyu Ndaw Ñi", le ministre de l'emploi de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l' insertion, Dame Diop, a présidé à Kaolack et à Fatick la cérémonie de recrutement spécial de 65.000 emplois.



Dans la région de Kaolack, 859 jeunes ont signé leurs contrats de travail à travers le volet recrutement spécial. Le quota est ainsi réparti : 331 jeunes à Kaolack département, 336 à Nioro et 192 à Guinguinéo. Ils seront ainsi enrôlés dans divers secteurs tels le cadre de vie, la santé, le tourisme, le sport, le service public, l'environnement, l'UCG etc...



S'agissant du pilier formation, 148 bons de formation d'une valeur de 52 millions Fcfa ont été distribués à Kaolack par le 3 FPT. Et pour le volet financement, 19 demandes de financement ont été acceptées et financées par la DER pour un montant global de 09 millions 940 mille Fcfa.



Après Kaolack, la délégation s'est rendue à Fatick où 683 jeunes ont été recrutés dans le cadre du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique dénommé "Xëyu Ndaw Ñi". Pour le volet formation, 153 bons de formation ont été octroyés aux jeunes pour une valeur de 62 millions de francs. En ce qui concerne le pilier financement, la DER avait financé 37 projets pour un montant global de 12 millions 575 mille Fcfa.



À noter que madame le ministre de la jeunesse, Néné Fatoumata Tall, le ministre de l'Économie Numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara, ont pris part à la cérémonie. Et à Fatick, le ministre des sports et maire de Fatick, Matar Bâ, a rejoint ses collègues...