Rufisque : les populations battent le macadam pour la préservation de la zone Agro écologique de Lendeng !

La population de Gouye Mouride, des acteurs de la société civile et les maraîchers de Lendeng sont sortis massivement ce dimanche pour la sauvegarde de la zone Agro écologique de Lendeng. A l’origine, ces maraîchers s’opposent depuis plusieurs semaines à la construction d’une station d’essence et d’un terrain de foot au milieu de leurs champs, une superficie pourtant déclarée zone non aedificandi (non constructible) par le président Macky Sall depuis 3 ans. Ce sont deux promoteurs immobiliers , des Rufisquois qui lorgnent depuis des années ces terres . Quand les maraîchers ont saisi le maire ce dernier avait dit qu’il avait signé l’autorisation d’occuper sans savoir que cela empiétait l’assiette foncière. Le fond du problème estiment les maraîchers c’est le Maire qui a délivré cette autorisation de construire une station service dans une zone déclarée agro-écologique par une circulaire du chef de l’Etat.

Le Maire avait pourtant promis plusieurs fois au maraîchers qu’il n’allait jamais signer une autorisation dans les champs de Lendeng en raison de sa destination.