Washington annonce une aide militaire supplémentaire de 725 millions de dollars pour l'Ukraine

Washington a annoncé lundi une aide militaire supplémentaire pour l'Ukraine, évaluée à 725 millions de dollars et comprenant notamment des missiles et d'autres munitions, selon un communiqué du secrétaire d'Etat américain Antony Blinken.



"Les États-Unis fournissent un nouveau lot important d'armes et d'équipements (...) Cette aide supplémentaire (...) est évaluée à 725 millions de dollars", selon le texte. A moins de deux mois de l'investiture de Donald Trump, l'administration de Joe Biden affirme vouloir "s'assurer que l'Ukraine dispose des capacités dont elle a besoin pour se défendre contre l'agression russe".