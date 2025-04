Loyer : Ce que préconise le Premier ministre pour une régulation du secteur

Lors de sa communication en Conseil des ministres ce mercredi, le Premier ministre Ousmane Sonko a abordé la question persistante de la régulation des loyers des logements, qui reste inefficace, notamment dans les zones urbaines de Dakar, malgré la réglementation en vigueur depuis 2014.



Face aux tensions constantes sur les loyers – considérés par le gouvernement comme "le principal poste de dépenses des ménages dans plusieurs agglomérations du pays" –, une analyse approfondie des facteurs aggravants s’impose.



Outre un réexamen des mécanismes de régulation, la réflexion devra porter sur :

- La disponibilité de données fiables sur l’offre et la demande de logements ;

- Des instruments alternatifs pour inciter les propriétaires à fixer des loyers conformes à la méthodologie de la surface corrigée ;

- Les facteurs structurels, tels que les "manquements en matière d’urbanisation, l’absence de pôles urbains équilibrés et les retards dans les programmes de logements sociaux".



Sur cette base, Ousmane Sonko a demandé au ministre chargé du Commerce, en collaboration avec le secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Logement, le ministre des Finances et le Secrétariat général du gouvernement, de :

1. Évaluer en profondeur la situation ;

2. Proposer, avant fin juin 2025, des mesures réalistes et efficaces pour réviser la réglementation, via une concertation incluant toutes les parties prenantes.