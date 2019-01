Wack Ngouna : Moustapha Niasse loue le bilan du président Macky Sall

C'est un Moustapha Niasse au meilleur de sa forme qui s'est soumis à l'exercice de dresser le bilan du président de la République Macky Sall.

Ainsi, le président de l'Assemblée nationale a d'abord expliqué la différence entre l'être et le bien-être avant de s'en prendre aux détracteurs du chef de l'État qui, selon lui, sont surpris les nombreuses réalisations du président Macky Sall qui ne sont que la traduction d'un excellent bilan.

À en croire le secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès ceux là qui critiquent le chef de l'État ne parlent jamais de son bilan, parce que ce dernier est positif et d'une cohérence extraordinaire. " Ceux qui sont fâchés contre Macky n'ont qu'à prendre leurs pieds pour se rendre hors du pays en tournant le dos à l'aéroport Blaise Diagne ou bien passer par Rufisque et éviter l'autoroute à péage! ", s'exclamera le responsable de BBY dans le département de Nioro, avant de citer les hôpitaux en construction et d'autres qui sont en train d'être équipées, non sans parler de l'administration territoriale qui, selon lui, est train d'éduquer les masses...