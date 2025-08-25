Vote décisif à la mairie de Dakar : forte mobilisation autour de la succession du maire

Un important dispositif sécuritaire est mis en place à la mairie de Dakar où se tient, ce lundi 25 août, le vote pour désigner le nouveau maire de la ville suite à l'éviction de Barthélemy Dias. Depuis ce matin, les conseillers municipaux affluent progressivement sous haute surveillance sécuritaire.



Une forte présence des forces de l’ordre est visible aux abords de la mairie, témoignant de l’importance et de la sensibilité de ce scrutin. À l’intérieur, l’atmosphère est marquée par l’attente et la concentration, alors que les tractations politiques se poursuivent en coulisses, nous dit-on.



Les regards sont tournés vers l’issue de cette élection, qui devra désigner celui ou celle qui prendra les rênes de la capitale sénégalaise.