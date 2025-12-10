Intervention des forces de l’ordre dans l’espace universitaire : Ce que Me Bamba Cissé, ministre de l’intérieur en pense…

Lors de son intervention devant les députés ce mercredi, le ministre Bamba Cissé a rappelé l’impératif pour lui d'adopter une posture administrative et juridique très rigoureuse, centrée sur le strict respect des textes (lois, règlements, statuts) dans l'exercice de ses fonctions, notamment en matière de franchises universitaires.







Il affirme que son action est entièrement guidée et contrainte par le cadre juridique en vigueur : « je suis à cheval sur les textes », explique t-il considérant qu’il ne s'agit pas d'une simple préférence personnelle, mais d'une obligation découlant de son rôle.







Me Bamba Cissé a rappelé que l’entrée des forces de défense et de sécurité dans le campus social était une demande du rectorat et qu’en conséquence, le ministère ne saurait s’immiscer dans la question des franchises universitaires. Selon le ministre de l’intérieur, le rôle du recteur est d'appliquer les textes : la décision du recteur n'est perçue pas comme un choix discrétionnaire, mais comme un acte d'application obligatoire qui ne laisse pas le choix au ministre de l’intérieur.

