Vol de chèques : La Dic fait tomber Dieyli Konaté qui avait pompé 70 millions dans plusieurs comptes bancaires

Le spécialiste de vol de chèques et d’imitation de signature Dieyli Konaté a été cueilli par la Dic. Le malfrat avait fini de pomper 70 millions dans plusieurs comptes bancaires.



C’est L’observateur dans sa parution du jour qui a livré l’information. Le sieur Konaté considéré par le journal comme un habitué des faits, a été mis aux arrêts avec son acolyte Mohamed Amar. Le journal fait savoir que deux autres suspects sont activement recherchés.



La bande avait réussi à retirer 50 millions du compte bancaire de Senegindia avec des chèques volés en avril 2021. L’homme d'affaires Dembo Dramé, propriétaire d’un hôtel à Kolda est l’une de leurs dernières victimes. Lui aussi a fait les fraits de cette bande.





Le journal renseigne qu’ils ont pompé 14 millions de Fcfa des comptes bancaires à SGBS, la banque agricole et à Ecobank depuis avril 2023 du vieux Dramé qui a révélé aux enquêteurs de la DIC qu’il avait signé des chèques en blanc remis à sa fille pour le fonctionnement de son hôtel.



Malheureusement, la bande a réussi à retirer 6 chèques appartenant au vieux Dramé dont la pièce d’identité de son fils M. Dramé avait été servie pour le retrait de la somme. Ce dernier a dit aux enquêteurs avoir perdu sa pièce d’identité avec un certificat de perte en appui depuis décembre 2022.



Ainsi la perquisition de la police a permis de retrouver dans ses bagages de nombreuses cartes d’identités et deux téléphones portables.