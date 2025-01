Visite officielle du PM Ousmane Sonko en Mauritanie: les disciples et la communauté mauritanienne réitérent leur demande de baptiser le Pont de Rosso du nom de Cheikh Yacoub

Le PM Ousmane Sonko a entamé une visite officielle en Mauritanie, marquée par des rencontres diplomatiques et des échanges culturels. Il a été chaleureusement accuilli par les officiels notamment la famille du vénéré guide religieux, Cheikh Yacoub Ould Cheikh Sidiya Kébir. À cette occasion, " la famille de Cheikh Yacoub, figure emblématique de l'islam en Afrique de l'Ouest, a rappelé le rôle crucial que son ancêtre a joué dans l'intégration africaine et dans le rapprochement des peuples sénégalais et mauritanien", a-t-on lu dans une note rendue publique.

Au cours de cette rencontre, les disciples de Cheikh Yacoub et la communauté mauritanienne ont réitéré leur demande de baptiser le Pont de Rosso, dont les travaux sont en cours depuis trois ans, du nom de Cheikh Yacoub. Avant d'estimer que " cet hommage serait une reconnaissance des contributions inestimables du marabout à la cohésion sociale et aux relations bilatérales entre le Sénégal et la Mauritanie".

De son côté, Cheikh Abdallah Ould Cheikh Yacoub a exprimé sa satisfaction par rapport à cette visite et a souligné " l'importance de continuer à cultiver les liens d'amitié et de solidarité entre les deux nations". Il a également invité les autorités des deux pays à s'engager dans " des initiatives communes qui renforcent davantage ces relations historiques". Ladite visite est donc perçue comme " une opportunité pour renforcer les échanges économiques, culturels et spirituels entre les deux pays, tout en honorant l'héritage d'un grand leader religieux qui a œuvré pour la paix et l'unité en Afrique".