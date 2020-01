Visite du Comité National ITIE à Dangote Cement Senegal : "L’objectif de ‘’Dangote Way’’ est de rendre aux communautés locales tout ce qu’elles méritent" (Waly Diouf)

Dans le cadre de la semaine de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (CN/ITIE) à Thiès, la délégation en charge du Comité national (CN) a rendu visite à Dangote Cement Senegal installée à Pout. Une manière pour le CN/ITIE de vérifier si la cimenterie est en phase avec les normes qui lui sont prescrites. Le Secrétaire permanent-adjoint du secrétariat technique de l’ITIE, Papa Alioune Badara Paye en a profité pour indiquer que " Dangote Cement Senegal (DCS) est une entreprise qui effectue des contributions importantes au budget de l’Etat du Sénégal. Le rapport 2018 indique déjà une contribution de 13 milliards de Francs CFA. L’entreprise réalise également des investissements sociaux appréciables dans sa zone d’implantation, c’est-à-dire dans les 4 communes qui l’entourent, Pout, Keur Moussa, Mont-Rolland et Diass. C’est donc la raison pour laquelle le CN/ITIE s'est rendu sur le terrain afin de pouvoir constater de visu, en compagnie de la direction de l’entreprise, des populations et des communautés bénéficiaires, comment l’exploitation se passe sur le terrain. Dans l’ensemble, il y a une très bonne appréciation de deux aspects importants : l’environnement et surtout la concertation relative aux interventions sociales’’.

Au rayon des recommandations, Papa Alioune Badara Paye est d’avis que l’accent doit davantage être mis sur ‘’toutes les stratégies et politiques destinées à renforcer davantage ou à maximiser les retombées sur l’économie locale’’. Comment faudra-t-il s’y prendre ? ‘’Déjà, il y a l’investissement social dans des secteurs prioritaires comme la santé, l’éducation, etc. Mais il n’y a pas que ça. Par exemple, il faudra également aider les entreprises locales à pouvoir capter les dividendes de l’exploitation à travers la fourniture de biens et de services. On va travailler davantage avec toutes les entreprises minières et pétrolières du Sénégal pour pouvoir maximiser cela. C’est notre recommandation la plus forte. Mais à côté de cela, nous encourageons Dangote Cement Senegal à continuer à jouer son rôle de leader dans la protection de l’environnement et que son modèle soit copié dans tout le Sénégal. Cela bénéficierait sûrement à tout le monde", conclut Alioune Badara Paye.

Le Directeur des Ressources humaines (DRH), Waly Diouf a, quant à lui, salué la démarche du CN/ ITIE. "Nous sommes ravis de recevoir le Comité national chez nous afin de leur montrer nos installations, leur parler de nos activités de RSE et leur impact au niveau des communautés locales. Nous avons également voulu leur témoigner de notre engagement résolu vis-à-vis de ces communautés et de l’Etat du Sénégal. Les recommandations de l’ITIE seront forcément mises en œuvre en vertu de notre concept, le Dangote Way, qui vise à rendre aux communautés ce qu’elles méritent", conclura t-il.