Visite des chantiers de l'USSEIN: " Nous aurons à réceptionner ces travaux dans 3 mois"( Macky Sall)

Dans le cadre de sa tournée économique à Kaolack, le Président Macky Sall a visité ce mercredi les chantiers de l'université du Sine-saloum Elhadji Ibrahima Niass à Mbadakhoune( département de Guinguinéo).



Ladite université a été construite sur une assiette de 200 hectares. Ainsi, la première phase des travaux a été bouclée ( bâtiments pédagogiques, bâtiments sociaux etc), et il reste désormais que les travaux complémentaires.



Et selon le chef de l'État, " Nous aurons à réceptionner ces travaux et à les inaugurer dans 3 mois...C'est vraiment les délais qui sont donnés à l'endroit de l'entreprise et au gouvernement...Que toutes les mesures soient prises tant au plan budgétaire qu'au plan du suivi de l'exécution...".



Le Président Macky Sall s'est dans son discours félicité de l'engagement de faire de cette université, " une université de métiers, de l'entrepreneuriat". " l'avenir c'est l'entrepreneuriat et la jeunesse doit être formée à pouvoir entreprendre...", a-t-il réagi.

