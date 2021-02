Visite de Sonko à l’Ucad : « L'université n'est pas un champ de bataille pour les politiques » (étudiants)

Le leader du parti Pastef, Ousmane Sonko, a effectué hier, une visite de courtoisie aux étudiants de l’Ucad blessés lors des affrontements entre Pro-Sonko et forces de l'ordre. C'était dans le cadre de l'affaire Sweet Beauté.



À l'occasion de cette visite inattendue, le député s'est offert un bain de foule avec des centaines d'étudiants. Une visite durant laquelle les étudiants se sont rassemblés autour du cortège de Sonko sans aucun respect des mesures barrières, alors que la Covid-19 s’est déjà invitée au sein de l’espace universitaire. C'est pourquoi, le collectif des amicales des facultés de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a tenu une conférence de presse pour d'abord alerter sur les dangers qu'encourent les étudiants avec ces mouvements de masse au sein de l’espace universitaire, et ensuite fustiger la descente du leader politique Ousmane Sonko et de tout homme politique d’ailleurs qui compte débarquer au sein de l’Ucad.







Le porte-parole du collectif des amicales des étudiants de l’université de Dakar, Steven Dame Sène a tenu à rappeler aux hommes politiques que les combats politiques doivent se gérer dans le champ politique, mais pas dans l'espace universitaire. "Nous sommes dans un temple de savoir et nous pensons que les étudiants que nous sommes aujourd'hui, l'idéal est de faire de telle sorte que la pandémie puisse diminuer dans l'espace universitaire pour qu'on puisse démarrer notre année universitaire 2020/2021 », a-t-il signalé. Ce dernier, face à la presse ce vendredi 19 février 2021, estime que ce genre de rassemblement n'est pas opportun.



Ainsi, Dame Sène demandera aux étudiants de ne pas accepter que des querelles politiques puissent diviser l'espace universitaire. "Nous invitons nos étudiants quels que soient nos diversités politiques nous devons comprendre que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous désunit. Nous devons prendre nos intérêts en considération et nous dire que les politiques ne sont là que pour leurs intérêts... »