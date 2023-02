Visite de Macky Sall à Sédhiou : les populations de la commune de Simbanding réclament la construction du pont Témento-Noumbato…

Les populations de la commune de Simbanding Balante (Goudomp) réclament la construction du pont Témento-Noumbato pour alléger leurs souffrances et booster l’économie locale. Elles l’ont fait savoir à travers leur maire Famara Calbert Mané qui estime que la construction de ce pont est devenue « une demande sociale ». C’est pourquoi, ce dernier demande au président de la République Macky Sall, de prendre en compte cette doléance avant sa prochaine venue à Sédhiou.



D’après lui, les populations sont obligées de faire un grand tour en passant par Ziguinchor pour rallier le nord du pays alors qu’elles pouvaient avec un pont entre Simbanding et Bambali aller très vite. Dans la foulée, il souligne que le grand tour fait perdre à l’économie locale. Il faut rappeler que beaucoup de produits Bissau guinéens passent par cette commune frontalière du pays.

Famara Calbert Mané, maire de la commune de Simbanding Balante : « aujourd’hui, nous voulons que le pont de Témento-Noumbato soit au cœur des questions de développement. Aujourd’hui, ce pont est devenu une demande sociale. » En ce sens, il précise : « ainsi, les populations ne demandent pas grand-chose ni des promotions, mais juste que le président réalise leur rêve. Au besoin, il pourrait même venir visiter Témento qui est le deuxième site de pèlerinage marial après celui de Popenguine. » Dans la foulée, il soutient : « actuellement, nous passons par Ziguinchor pour rallier le reste du pays alors qu’on pouvait nous construire un pont reliant notre commune à celle de Bambali. C’est un véritable calvaire que nous vivons avec la longue distance… »



« La venue du président de la République est très importante pour les acteurs territoriaux. Elle est aussi très attendue par les populations du Balantacounda surtout pour les questions de développement de proximité. Mieux, le passage d’un président de la République est très symbolique surtout pour la question sociale.



Sinon, nous avons vu qu’il a réalisé les ponts de Marsassoum et de Foundiougne. Et en réalisant le nôtre, on ne pourra plus parler d’iniquité territoriale. Et cela va créer plus de retombées économiques pour les populations en évacuant rapidement nos produits en passant par Bambali. D’ailleurs, il y’aura un désenclavement de la zone entre le Sénégal et la Guinée Bissau car beaucoup de produits agricoles transitent dans notre commune. Et cela va réduire les pertes économiques en espèces et en nature... »